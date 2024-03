Le ministère de l’Enseignement supérieur lance une consultation en vue de la création d’une plateforme dédiée au concours de recrutement et de promotion

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a annoncé que son ministère a lancé une consultation en vue de la création d’une plateforme dédiée au concours de recrutement et de promotion, laquelle sera fin prête à compter de la prochaine session.

Présidant vendredi la réunion des présidents des commissions nationales de recrutement et de promotion au rang de maître-assistant d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020, le ministre a indiqué que cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la digitalisation du dispositif d’enseignement supérieur et de réduction de l’utilisation des documents en papier.

Le ministre a appelé à la vigilance contre le phénomène d’usurpation scientifique, pour prévenir tout préjudice, évoquant l’élaboration d’un nouveau projet de loi qui sera soumis au Conseil des ministres, une fois les consultations effectuées, et le projet adopté et publié au Journal Officiel.

Le Directeur Général des examens et concours au ministère a présenté un exposé sur les procédures relatives au concours de recrutement et de promotion au rang de maître-assistant au titre de l’année 2020, les statistiques et recommandations générales y inhérentes.

