Le ministère de l’Intérieur propose des solutions pour contourner l’encombrement à l’entrée Sud de Tunis

Ce lundi 01er avril correspond à la reprise des cours, après les vacances de printemps qui se sont étalés sur deux semaines en ce mois de Ramadan. Les grands retours ont déjà commencé le week-end et se poursuivent ce matin.

Les routes devraient être encombrées notamment au niveau de certains points névralgiques.

En vue d’éviter la congestion pouvant intervenir à l’entrée Sud de la capitale, pendant le retour des usagers de la route de l’intérieur du pays, avec la poursuite des travaux d’aménagement à ce niveau, le ministère de l’Intérieur propose des solutions aux usagers de l’axe en question, en vue de préserver la fluidité du trafic.

Deux itinéraires pourraient être empruntés :

*Emprunter la route nationale n’o 1, puis la bretelle en direction du stade de Radès, le croisement de la nouvelle médina, et puis celui de Choucha Radès, en direction du pont Radès – La Goulette, et rejoindre le centre-ville et puis la banlieue Nord. Ou bien emprunter la bretelle du côté de la banque de l’Habitat en direction du pont de Choucha Radès ;

*Emprunter le pont de Lacagna, puis le croisement de Ouerdia 1 et 2 en direction de la place de Bab Alouia, l’avenue Moncef Bey jusqu’à l’avenue du Maghreb arabe (la route Z 4).

Le ministère dit mettre tous les moyens humains et matériels requis pour aider les usagers de la route. Les numéros suivants, 71.343.201 / 71.342.787, peuvent être contactés en cas de besoin.



Gnetnews