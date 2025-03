Le Ministère des Affaires Sociales autorise les travailleurs du secteur commercial et des services à travailler après 22 heures durant la deuxième quinzaine de Ramadan

En raison des particularités liées au mois de Ramadan, le Ministère des Affaires Sociales a annoncé une mesure visant à adapter les horaires de travail dans certains secteurs. Ainsi, il a été décidé que les travailleurs et travailleuses des établissements commerciaux, des services, des cafés et d’autres établissements similaires pourront désormais exercer leurs fonctions après 22 heures du soir, et ce, durant la deuxième quinzaine du mois de Ramadan 1446 de l’an hijri.

Cette mesure s’applique également aux jours de repos hebdomadaires, afin de répondre aux besoins spécifiques de ces secteurs pendant cette période. Le Ministère invite les employeurs à respecter cette décision tout en garantissant des conditions de travail adaptées aux spécificités de la période ramadanesque.

Gnetnews