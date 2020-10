Le ministÃ¨re des AR revient sur la suspension de la priÃ¨re du vendredi et rappelle les consignes aux fidÃ¨les

Le ministère des AR revient sur la suspension de la prière du vendredi et rappelle les consignes aux fidèles

Le ministère des Affaires religieuses réitère son appel aux fidèles « à s’en tenir aux dispositions du protocole sanitaire pour se prémunir du Coronavirus ».

Face à l’évolution de la situation épidémiologique, et à la hausse de cas de contamination par le Coronavirus, et partant de son souci de préserver la sécurité des fidèles et des cadres de mosquées, le MAR appelle les habitués des mosquées « à faire leurs ablutions à domicile, à ramener un tapis de prière, à porter un masque, et à respecter la distanciation pendant la prière ».

Le ministère en appelle à la compréhension des pratiquants, « envers la suspension de la prière du vendredi, fondée sur une finalité chaârique qui est celle de préserver la santé et de prévenir la propagation de l’épidémie. »

Gnetnews