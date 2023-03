Le Ministère du Commerce annonce les nouveaux prix de vente du sucre en Tunisie

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a publié un communiqué ce vendredi fixant les prix de vente du sucre blanc (en morceaux et en buchettes) dans les différents circuits de distribution.

Selon ce communiqué, le prix de vente public du sucre en morceaux sera désormais de 2800 millimes/kg, tandis que celui du sucre en buchettes sera de 3200 millimes/kg. Le prix de vente à la production du sucre en morceaux sera fixé à 2560 millimes/kg et celui du sucre en buchettes à 3050 millimes/kg. Quant au prix de vente en gros, il sera de 2700 millimes/kg pour le sucre en morceaux et de 3100 millimes/kg pour le sucre en buchettes.

Cette décision vise à organiser les circuits de distribution du sucre et à diversifier son offre. Le ministère appelle les différents intervenants à respecter les prix et les marges bénéficiaires fixés et avertit que toute infraction sera passible de poursuites judiciaires.

Le ministère avait également annoncé le 10 mars dernier des mesures pour réguler les circuits de distribution du sucre en buchettes, appelant les industriels du secteur à déclarer leurs activités et adresses auprès des directions régionales du commerce.

Gnetnews