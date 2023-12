Le ministère du Commerce clarifie les allégations concernant l’acquisition de véhicules

Contrairement aux informations erronées circulant sur un site web, le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations dément, dans un communiqué paru ce mercredi, catégoriquement l’acquisition d’une voiture fonctionnelle d’une valeur de 124 mille dinars. La réalité de la transaction est qu’il a été décidé d’acheter deux véhicules fonctionnels (et non pas un seul) au profit du Conseil de la Concurrence, une des entités affiliées au ministère, en plus d’un véhicule pour un département.

Le ministère a également annoncé un appel d’offres pour l’achat de 11 véhicules (d’une valeur de 682 mille dinars) au profit de l’Instance de Contrôle Économique, dont la flotte de voitures a dépassé les dix ans. « Cela a rendu nécessaire la mise à disposition de certains établissements sous supervision pour mener des opérations de surveillance, résister aux monopoles et à la spéculation », lit-on.

Le département précise aussi que ces acquisitions ont été programmées et les crédits correspondants ont été alloués dans le budget du ministère pour l’année 2023. « Les résultats de l’appel d’offres pour ces achats ont été publiés de manière transparente sur le site des marchés publics, conformément aux réglementations en vigueur ».

Des crédits ont également été alloués pour l’achat de véhicules utilitaires au profit du ministère dans le cadre du budget 2024, approuvé par l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le but de renouveler la flotte et de renforcer les aspects logistiques de l’appareil de surveillance afin de lui permettre d’accomplir pleinement ses missions de contrôle.

Gnetnews