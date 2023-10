Le ministÃ¨re palestinien de la SantÃ© annonce un bilan de 922 morts et 4 650 blessÃ©s

Le ministère palestinien de la Santé annonce un bilan de 922 morts et 4 650 blessés

Mardi soir, le ministère palestinien de la Santé a rapporté que le nombre de martyrs suite à l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie s’est élevé à 922, tandis que le nombre de blessés atteint 4 650.

Selon les données fournies, 322 morts ont été recensés dans la bande de Gaza, et 4 650 autres ont été blessés au cours des raids depuis samedi dernier.

Dans le quartier de Karama, au nord-ouest de Gaza, l’armée d’occupation israélienne a commis un massacre, entravant l’accès des ambulances et des véhicules de la Protection civile en raison de l’intensité des raids et de la destruction des routes.

Dans la nuit du mardi au mercredi, des raids aériens israéliens ont provoqué la mort de 31 Palestiniens et ont blessé d’autres à Khan Yunis, Nuseirat, Deir al-Balah et Tal al-Zaatar, situés respectivement dans le sud, le centre et le nord de la bande de Gaza, selon des informations relayées par l’agence de presse Wafa.

Gnetnews