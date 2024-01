Le ministre de la Santé visite la caravane de dépistage du Cancer du sein à Jendouba, laquelle va sillonner l’ensemble de la Tunisie

En marge de sa visite à la délégation de Tabarka (Jenouba) pour assister à la caravane de santé mobile, Mamo Life, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendu, samedi 20 janvier 2024, à nombre d’établissement de santé dans la région.

Le ministre a visité l’hôpital régional de Tabarka, et s’y est enquis des conditions de travail. Il a discuté avec des cadres médicaux, paramédicaux et administratifs de l’hôpital, et a pris connaissance de la marche du travail au centre d’hémodialyse à Tabarka, lequel a été renforcé par cinq nouveaux appareils.

Il a, également, fait le déplacement au centre de santé de base d’el-Fejja (délégation de Tabarka), et au centre de santé de base de Babouch (Aïn Drahem) fondé en 1964, où il s’est enquis des conditions de travail et d’accueil des malades et des équipements.

Le ministre avait auparavant, assisté, à la marche de travail de la caravane sanitaire de dépistage du cancer du sein, « Mammo Life« , laquelle va sillonner l’ensemble des gouvernorats de la république, comme il l’a fait savoir.

Il s’est rendu aux consultations médicales et de sensibilisation, dont ont bénéficié les femmes de la région, appelant à œuvrer, davantage, à la programmation de ces caravanes sanitaires, lesquelles contribuent à rapprocher les prestations médicales des citoyens dans les régions intérieures, et à renforcer, davantage, les efforts du ministère dans le domaine préventif.

Cette caravane va sillonner l’ensemble des gouvernorats de la république, conformément à un programme s’étalant sur toute l’année, lequel vise à mobiliser les compétences tunisiennes et les ressources nationales en vue de rapprocher les services de dépistage précoce du cancer, auprès des femmes issues des régions intérieures et milieux ruraux isolés, en les soumettant à un examen de mammographie.

