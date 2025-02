Le ministre de lâ€™Agriculture appelle Ã  soutenir les jeunes entrepreneurs pour dynamiser lâ€™investissement agricole Ã  MÃ©denine

Le ministre de l’Agriculture appelle à soutenir les jeunes entrepreneurs pour dynamiser l’investissement agricole à Médenine

Dans le cadre de l’événement « Investir à Médenine », le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a présidé, mardi 18 février 2025, la deuxième journée de la manifestation, en présence du gouverneur de la région, Walid Tabboubi, ainsi que de représentants des autorités locales, des organisations professionnelles et des structures d’appui au secteur agricole.

Lors de son intervention, le ministre a mis en avant la vision de l’État en matière de développement agricole, soulignant le rôle clé du secteur dans l’économie nationale et son importance pour le développement régional et rural. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité et la valeur ajoutée du secteur agricole, tout en garantissant la durabilité des ressources naturelles face aux défis climatiques.

M. Ben Cheikh a également rappelé que le secteur agricole bénéficie d’un cadre incitatif attractif, avec des avantages financiers et fiscaux inclus dans la loi de finances 2025, ainsi que des procédures simplifiées et transparentes pour la création de projets. Ces mesures visent à encourager les investissements et à assurer la pérennité des exploitations agricoles.

Le ministre a appelé l’ensemble des acteurs du secteur à unir leurs efforts pour faciliter les démarches administratives et encourager la création d’entreprises agricoles et agroalimentaires, contribuant ainsi à la création d’emplois et au développement économique de la région.

En marge de cet événement, M. Ben Cheikh a visité les stands des exposants et a échangé avec les agriculteurs et les entrepreneurs présents. Il a ensuite effectué une visite à l’Institut des Régions Arides de Médenine, où il a pris connaissance des travaux de recherche en cours et des projets innovants développés par l’établissement. Il a insisté sur l’importance de valoriser les résultats de la recherche scientifique et d’accompagner les jeunes entrepreneurs pour leur permettre de commercialiser leurs produits et de pérenniser leurs projets.

