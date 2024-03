Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle supervise une réunion avec les responsables de l’ANETI

Le mardi 5 mars 2024, Lotfi Dhiab, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a présidé une séance de travail au siège de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, en présence d’Abdelkader Jemali, chef du cabinet.

De hauts responsables du ministère, dont Jamel Salah, Directeur Général de la Coordination et de la Supervision, Ayman Souissi, Directeur Général des Services Communs, ainsi que Samir Kefi, Inspecteur Général du ministère, étaient présents.

Le ministre a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre les objectifs des bureaux de l’emploi et du travail indépendant, ainsi que des espaces d’initiative, pour la période 2023-2025. Il a insisté sur la mise en œuvre des réformes nécessaires pour faciliter l’intégration des différents demandeurs d’emploi et les accompagner dans le cadre du travail salarié ou indépendant, tout en veillant à lutter contre toutes les formes d’emploi précaire.

Le ministre a appelé les bureaux d’emploi, du travail indépendant et des espaces d’initiative dans tout le pays à redoubler d’efforts pour explorer les opportunités d’emploi, accompagner les demandeurs d’emploi, améliorer leur employabilité, et soutenir les entrepreneurs privés dans la réalisation de leurs projets de développement régional, en renforçant l’accès de leurs produits sur le marché.

Abdelkader Jemali a salué les compétences de l’agence, qui travaillent dur pour mettre en œuvre la politique du gouvernement et la concrétiser sur le terrain. Il a exhorté tous les cadres de l’agence et ses employés à s’engager dans l’effort national pour stimuler l’investissement, créer de la richesse et renforcer la compétitivité des entreprises en répondant à leurs besoins en compétences et en qualifications. Il a souligné la nécessité de travailler à atteindre les objectifs fixés pour l’année 2024, en améliorant l’efficacité de l’emploi des jeunes, en stimulant l’initiative privée, et en répondant aux besoins du tissu économique national en ressources humaines, tout en optimisant l’utilisation des opportunités d’emploi à l’étranger dans le cadre des accords internationaux récemment conclus par le gouvernement tunisien. Cela contribuerait à réduire le taux de chômage et à encourager les jeunes à s’engager dans la formation professionnelle en tant que parcours de réussite.

