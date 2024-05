Le ministre de l’Industrie accorde une autorisation d’exploitation d’une unitÃ© photovoltaÃ¯que Ã  Djerba pour une durÃ©e de 20 ans

Le ministre de l’Industrie accorde une autorisation d’exploitation d’une unité photovoltaïque à Djerba pour une durée de 20 ans

Le ministère de l’Industrie a accordé à la société «Djerba Energy» une autorisation d’exploitation d’une unité de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de 1 mégawatt à la délégation Djerba au gouvernorat de Médenine.

L’électricité en question doit être vendue, totalement et en exclusivement,à la société Tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), comme le prévoit l’arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 23 avril 2024, paru au Journal Officiel, dans son édition de ce vendredi 03 Mai.

L’autorisation prévue par l’article premier du présent arrêté est accordée pour une durée de vingt (20) ans à compter d’aujourd’hui, et peut être prorogée conformément aux cas prévus par le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 et le contrat type approuvé par l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018 susvisés.