Tunisie : La coopération sécuritaire avec le Japon au centre d’une rencontre au ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu, ce mardi 16 janvier, l’ambassadeur du Japon à Tunis, OSUGA Takeshi, et la délégation l’accompagnant.



Les deux parties ont passé en revue les programmes de coopération entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, et les moyens à même de les promouvoir.

Il a été, également, question de l’évolution du niveau des relations entre les deux pays, notamment à travers la tenue de la TICAD les 27 et 28 août 2022 à Tunis, ainsi que de la deuxième session du dialogue tuniso-nippon autour de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, organisée les 05 et 06 décembre 2023 à Tunis.

Le ministre de l’Intérieur a fait état de la promptitude des unités sécuritaires en matière de maintien de l’ordre, et de stabilité sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les régions côtières, incitant les hommes d’affaires et les touristes japonais à se rendre dans notre pays.

Gnetnews