Le ministre des Affaires étrangères reçoit des ambassadeurs africains pour renforcer la coopération et discuter de la question de la migration

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré un groupe d’ambassadeurs africains qui ont présenté leurs félicitations pour sa désignation à ce poste, selon un communiqué du cabinet du ministère.

Lors de la rencontre, le ministre a réaffirmé la détermination de la Tunisie à renforcer les relations de coopération et de fraternité avec les pays du continent africain et de l’Union africaine. Il a également souligné l’importance de la migration régulière génératrice de développement, de richesse et de diversité, tout en mettant en garde contre le phénomène de l’immigration clandestine qui menace la sûreté et la sécurité de la Tunisie et d’autres pays africains.

Le ministre a assuré que les autorités tunisiennes sont engagées à assurer la protection des étrangers qui résident sur son territoire, tout en luttant contre l’immigration clandestine conformément à la loi tunisienne et aux conventions internationales et africaines.

Les ambassadeurs africains ont salué la position historique de la Tunisie et ont assuré qu’ils soutiennent le respect de la loi tunisienne dans le domaine de la migration et concordent avec la Tunisie sur les défis que pose l’immigration clandestine. Les diplomates ont également salué le renforcement des canaux de dialogue et le message d’apaisement pour les communautés qui résident en Tunisie.

