Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res rencontre la communautÃ© tunisienne en SuÃ¨de et au Danemark

Le ministre des Affaires étrangères rencontre la communauté tunisienne en Suède et au Danemark

Dans le cadre de sa visite officielle en Suède les 1er et 2 avril 2025, à l’invitation de son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu une rencontre avec des membres de la communauté tunisienne résidant en Suède et au Danemark.

Parmi les participants figuraient des étudiants et des professionnels évoluant dans les secteurs académiques, commerciaux, touristiques, bancaires et de l’économie numérique. L’échange a permis au ministre de s’informer sur leurs conditions de vie, leurs préoccupations et leurs attentes dans ces deux pays.

M. Nafti a rappelé l’engagement du président de la République à soutenir les Tunisiens de l’étranger, soulignant les efforts du ministère pour améliorer les services consulaires à travers plusieurs initiatives de modernisation, qui concerneront également la Suède et le Danemark.

Le ministre a également mis en avant le rôle clé de la diaspora tunisienne dans le développement du pays et la promotion de son image à l’international. Il a ainsi encouragé les membres de la communauté à s’organiser en associations afin de renforcer leur intégration et leur influence dans leurs pays d’accueil.

