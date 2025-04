Le ministre des Transports suit de près la situation de la Compagnie Tunisienne de Navigation

Le mercredi 2 avril 2025, le ministre des Transports, M. Rachid Amri, s’est rendu au siège de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) afin d’évaluer la situation de l’entreprise sur les plans structurel, technique et commercial. Cette visite visait à assurer le bon fonctionnement du transport maritime de passagers et de marchandises, et à garantir la préparation du personnel et de la flotte pour la prochaine saison estivale ainsi que le retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Lors de cette visite, M. Amri a souligné certains manquements observés et a insisté sur l’importance de garantir des traversées maritimes sans retard, conformément au programme établi. Il a réaffirmé la volonté de l’État de lutter contre toute entrave au bon fonctionnement de ce service public, en rappelant que toute tentative d’affecter ce secteur stratégique, porte-drapeau de la nation, serait sévèrement sanctionnée, dans le respect des procédures légales.

Ce message fait écho aux directives du président de la République, Kais Saied, qui appelle à la levée de tous les obstacles à la reconstruction du système de transport sur de nouvelles bases de gestion, avec une approche positive qui place ce secteur au cœur du développement économique et social du pays.

M. Amri a également insisté sur la responsabilité collective de tous pour protéger la Compagnie Tunisienne de Navigation et garantir sa pérennité. Il a souligné l’importance d’une gestion rigoureuse, d’un suivi continu, d’une surveillance efficace et d’une planification minutieuse pour la mise en œuvre des programmes et la prise de décisions adéquates.

Dans ce cadre, le ministre a recommandé plusieurs mesures pour assurer la continuité des activités de la compagnie et son redressement, notamment :

-La proposition d’un plan de réorganisation de la compagnie dans les plus brefs délais.

-La réévaluation de l’exploitation de la flotte actuelle, en particulier des navires de transport de marchandises, afin de saisir de nouvelles opportunités de marché, en attendant les investissements prévus pour 2027.

-La formation continue du personnel dans divers domaines afin d’assurer une gestion optimale des navires.

Le ministre des Transports a conclu en réaffirmant qu’aucune dérive ne serait tolérée dans cette entreprise historique, ni dans aucune autre société de transport public. Ces entités restent des piliers dans la construction d’un État social et dans la stimulation de l’économie nationale.

