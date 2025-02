Le ministre du Tourisme en visite Ã  l’Institut hÃ´telier de Sidi Dhrif

Le ministre du Tourisme en visite à l’Institut hôtelier de Sidi Dhrif

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a effectué ce mardi 11 février 2025 une visite de travail à l’Institut supérieur des études touristiques et hôtelières de Sidi Dhrif, afin de suivre de près les activités de l’établissement et d’évaluer ses programmes pédagogiques et de formation. La visite s’est déroulée en présence de la présidente de l’Université de Carthage, de la directrice de l’Institut, ainsi que de plusieurs cadres du ministère et du directeur général de l’Office national du tourisme tunisien.

Un institut de référence à l’échelle internationale

Lors de cette visite, le ministre a souligné que l’Institut de Sidi Dhrif constitue l’unique établissement d’enseignement supérieur spécialisé en tourisme en Tunisie et l’un des plus prestigieux au niveau international. Il forme des cadres hautement qualifiés dans divers domaines, notamment la gestion hôtelière et touristique, les arts culinaires, ainsi que la formation des guides touristiques.

Sofiane Tekaya a également mis en avant l’évolution des stratégies de formation de l’Institut, qui allie désormais théorie et pratique, grâce à des infrastructures modernes et un encadrement pédagogique de haut niveau. Les accords de coopération nationaux et internationaux ont, selon lui, contribué à améliorer la qualité de l’enseignement et à adapter les cursus aux évolutions du secteur.

Un renforcement des compétences linguistiques pour attirer de nouveaux marchés

Le ministre a annoncé que des efforts sont en cours pour adapter l’offre de formation aux besoins du marché de l’emploi, en tenant compte des attentes des professionnels du tourisme. Parmi les axes de développement, l’enseignement de nouvelles langues étrangères, notamment le chinois, afin de mieux accueillir les visiteurs en provenance de Chine et d’améliorer la qualité des services dans l’ensemble du secteur.

Dans ce cadre, Sofiane Tekaya a rappelé que le gouvernement œuvre à augmenter le nombre de touristes chinois en Tunisie, notamment à la suite des visites officielles du président Kaïs Saïed en Chine en 2024, suivies de celle du chef du gouvernement Kamel Maddouri au Forum de coopération sino-africain. L’objectif fixé est d’attirer 30 000 visiteurs chinois en 2025, contre 24 000 en 2024, dans le cadre d’une stratégie de diversification des marchés touristiques.

