Le Ministre du Tourisme inaugure le pavillon tunisien au salon « Holiday World & Region World » à Prague

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Sofiane Tekaya, a inauguré le pavillon de la Tunisie lors de la 33e édition du salon de tourisme « Holiday World & Region World », à Prague.

La Tunisie participe à ce salon, l’un des plus importants événements touristiques d’Europe centrale, avec un pavillon mettant en avant une gamme diversifiée de produits touristiques tunisiens. L’objectif principal est d’attirer davantage de touristes tchèques.

Dans son discours, M. Tekaya a souligné que cette participation représente une occasion de renforcer les partenariats avec les acteurs internationaux du secteur et ouvrir de nouvelles perspectives pour la promotion de la destination tunisienne, en particulier sur le marché tchèque, qui est un carrefour important pour de nombreuses nations d’Europe centrale. Il a ajouté que la Tunisie bénéficie d’une activité touristique durable tout au long de l’année, ce qui assure la stabilité de son marché et crée un environnement propice à l’investissement.

M. Kulhánek, l’ambassadeur de République Tchèque en Tunisie, présent pour l’occasion, a salué les efforts déployés par la Tunisie, en particulier à travers son ambassade et la représentation touristique en République tchèque, pour renforcer la stratégie de promotion de la destination tunisienne.

Lors de son séjour, le ministre a rencontré plusieurs professionnels et experts du secteur touristique. Il a mis en avant l’importance de maintenir la position de la Tunisie sur le marché tchèque et de renforcer sa compétitivité en améliorant la qualité de l’offre touristique et en développant des partenariats stratégiques.

Sofiane Tekaya a également rencontré les principaux organisateurs de voyages et agences de voyages tchèques, où il a rappelé que la Tunisie, grâce à la diversité de son offre, attire de plus en plus de touristes tchèques en quête de nouvelles expériences. Il a aussi effectué une visite au siège de Blue Style, l’un des partenaires stratégiques de la Tunisie sur le marché tchèque, pour discuter de l’augmentation du nombre de touristes en provenance des marchés d’Europe centrale et de l’élargissement de l’offre touristique.

Le ministre a ensuite rencontré le représentant de l’organisme de voyages « Der Touristik », pour échanger sur l’importance d’intensifier les voyages vers la Tunisie, en particulier à travers les projets d’investissement, notamment dans les hôtels à Djerba et à Tunis.

Le ministre a également souligné la nécessité d’améliorer la qualité des services et de garantir des conditions optimales pour l’accueil des touristes.

En 2024, la Tunisie a accueilli plus de 140 000 touristes tchèques, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2019, avec plus de 1,2 million de nuits touristiques enregistrées. Selon les prévisions, le nombre de touristes tchèques en Tunisie devrait augmenter de manière significative en 2025, grâce aux efforts pour améliorer les liaisons aériennes entre les deux pays. Les opérateurs de voyages ont annoncé que les vols charter directs entre la République tchèque et la Tunisie commenceront dès avril 2025, avec un rythme croissant jusqu’à fin novembre.

