Le ministre du Transport en visite inopinÃ©e aux aÃ©roports de Enfidha et Monastir

Le ministre du Transport en visite inopinée aux aéroports de Enfidha et Monastir

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a effectué ce lundi 10 février 2025 une visite non annoncée aux aéroports internationaux d’Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba. L’objectif de cette visite était d’évaluer le bon fonctionnement des installations en prévision des saisons de la Omra, du Hajj, de l’été touristique et du retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Accompagné des gouverneurs de Sousse et de Monastir, ainsi que de plusieurs responsables du ministère et de la société TAV Tunisie, le ministre a insisté sur l’importance d’améliorer la qualité des services offerts dans ces infrastructures considérées comme des portes d’entrée et de sortie du pays.

Dans ce cadre, il a émis plusieurs directives visant à optimiser la gestion des deux aéroports :

– Une préparation minutieuse des opérations pour les saisons du Hajj et de l’été 2025 ;

– L’amélioration des services et de la sécurité aéroportuaire, avec une demande urgente adressée à TAV Tunisie pour renouveler la flotte et les équipements dédiés aux services au sol ;

– La rénovation des espaces administratifs (douane, police des frontières) d’ici fin juin 2025 afin d’optimiser les procédures et d’améliorer l’accueil des voyageurs ;

– La mise en place d’une liaison de transport régulier entre l’aéroport d’Enfidha et la ville voisine pour faciliter les déplacements du personnel et des passagers ;

– L’accélération des travaux d’entretien à l’aéroport de Monastir, avec une attention particulière portée à l’hygiène et aux normes sanitaires.

