Le ministre du Transport reçoit des experts de la société saoudienne, RSGT, pour le développement des ports commerciaux tunisiens

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a reçu hier, jeudi 22 février, une délégation d’experts représentant la société saoudienne Red Sea Gateway Terminal (RSGT), le plus grand terminal conteneurs en Arabie Saoudite, notamment au port islamique de Djeddah.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la convention conclue entre l’Office de la Marine marchande et des ports (OMMP) et cette société internationale.

Il était question des projets qui traduiront la coopération technique, pour développer l’infrastructure portuaire de nombre de ports maritimes commerciaux.

L’OMMP et RSGT avaient signé un mémorandum d’entente en décembre 2023, portant sur l’échange des données et des expertises en matière de développement des ports commerciaux, avec la finalité de créer des zones logistiques et d’impulser l’investissement.

