Le mouvement du peuple condamne la participation tunisienne au forum de l’UPM à Barcelone

« Le mouvement Echaâb condamne, sans réserves, la participation de la partie tunisienne à la réunion de l’UPM, Union pour la méditerranée, qui se tient ce lundi 27 novembre à Barcelone (Espagne), en présence de l’entité sioniste ».

Le mouvement appelle, dans un communiqué, la Tunisie « à ne pas participer à cette rencontre, et à se retirer de l’UPM ».

Le parti appelle le gouvernement « à revoir sa position, et à renoncer à être présent à cette conférence, en harmonie avec les slogans et positions brandis, envers l’affaire centrale arabe palestinienne ».

« Notre peuple en Tunisie attend l’adoption de la loi sur la criminalisation de la normalisation, ce qui signifie le boycott de ce type de réunions suspectes », souligne le parti.

Le ministère des Affaires étrangères avait, auparavant, annoncé que le ministre Nabil Ammar, avait conduit la délégation tunisienne au 8ème Forum de l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui a lieu ce lundi 27 novembre 2023 à Barcelone, autour de la situation au Proche Orient.

Le ministre réaffirmera, à cette occasion, la position ferme et constante de la Tunisie en faveur des droits légitimes et immuables du peuple palestinien, et appellera, ses homologues de l’UPM, à assumer leur responsabilité politique et morale, en s’engagent résolument à mettre fin à l’agression de l’occupant, à assurer la continuité de l’aide humanitaire urgente, et à lever le blocus imposé à la Bande de Gaza et à toute la Palestine, avait ajouté le ministère dans un communiqué.

Gnetnews