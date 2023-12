Le PDG de la STS annonce des solutions pour résoudre la pénurie de sucre

Le PDG de la Société Tunisienne du Sucre (STS), Mohamed Bahri Gabsi, a partagé les résultats de sa rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïed, lors d’une visite surprise à la raffinerie de Béja, le lundi 7 décembre 2023. Lors d’une interview à la matinale de Jawhara FM, il a indiqué que des solutions immédiates ont été envisagées pour résoudre la pénurie de sucre dans le pays, avec des mesures structurelles à moyen et long terme.

Gabsi a souligné que les problèmes techniques et les équipements ont été identifiés comme des points critiques, et des décisions administratives seront prises pour remédier aux déficiences financières de l’usine. Une phase d’entretien, d’une durée estimée entre un mois et demi et deux mois, est prévue, suivie de réformes plus importantes pour rétablir la production à un rythme normal. Il a également confirmé l’importation de sucre pour répondre aux besoins du marché.

