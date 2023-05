« Le pouvoir et la souveraineté sont entre les mains du peuple tunisien » (Kaïs Saïed)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 26 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Dans un communiqué publié tard dans la nuit par la présidence, il a été souligné par le chef de l’Etat, l’importance de poursuivre, « dans le respect de la loi », tous ceux qui ont porté préjudice à la nation et au peuple.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de « la neutralité de l’administration pour qu’elle ne soit pas utilisée comme un instrument au service d’une quelconque partie ». Kaïs Saïed a ajouté que « le pouvoir et la souveraineté sont entre les mains du peuple tunisien ».

En citant les paroles du leader historique de l’UGTT, Farhat Hached, le Président a précisé que « le pouvoir et la souveraineté n’appartiennent pas à ceux qui prétendent représenter le peuple, alors que leur seul désir est le pouvoir et son apparence factice ».

Kaïs Saïed a exprimé ses regrets que ces paroles de Hached soient encore d’actualité de nos jours. Il a également cité les vers d’un poète irakien qui mettent en évidence la dualité et l’hypocrisie de certains : « Ne te laisse pas tromper par les cris du peuple en faveur de la patrie, car le véritable peuple se trouve dans le secret, et non dans le spectacle public. »

