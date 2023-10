Le prix Nobel de chimie 2023 décerné à un Tunisien, et deux chercheurs établis aux Etats-Unis

Le prix Nobel de Chimie 2023 a été décerné ce mercredi 04 octobre à un trio de chercheurs basés aux Etats-Unis, dont le Tunisien Mongi Bawendi, pour leurs recherches sur les boîtes quantiques.

Le Nobel de chimie 2023 est décerné à Moungi Bawendi, du Massachusetts Institute of Technology, Louis Brus de l’Université de Columbia, et Alexei Ekimov, de Nanocrystals Technology, «pour la découverte et la synthèse de points quantiques», rapporte en cette fin de matinée les médias français.

Les trois chercheurs ont contribué à mettre au point des nanocristaux employés dans certains écrans de télévision, dans l’optoélectronique ou encore en imagerie dans la biologie.

Né en Mars 1961 à Paris, d’un père tunisien, mathématicien de son état, et d’une mère étrangère, Moungi Bawendi, est un chimiste tuniso-franco-américain, et est professeur au Massachusetts Institute of Technology. Il est l’un des pionniers de la recherche sur les boites quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde.

Il est parti avec sa famille aux Etats-Unis dès son enfance, après avoir passé ses premières années en France et en Tunisie.