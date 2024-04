Le projet routier reliant El Menzah 9, El Manar 1 et 2, El Mnihla, Jardins d’El Menzah…touche Ã  sa fin

Le projet routier reliant El Menzah 9, El Manar 1 et 2, El Mnihla, Jardins d’El Menzah…touche à sa fin

Le projet de la rocade X4 reliant plusieurs agglomérations de Tunis et de l’Ariana, touche à sa fin, dans sa majeure partie, et va entrer en exploitation en ce mois d’avril 2024.

Dans une vidéo postée sur la page officielle, Facebook, du ministère de l’Equipement, le directeur du projet, Sami Hosni, fait le point sur l’état d’avancement de ce projet, qui verra, selon les études, le passage de 50 mille véhicules/ Jour, et a d’importants objectifs en matière de décongestion de la X 2 et la X 3

Le projet démarre au niveau du croisement Zouiten, en passant par la Route X et puis le croisement Malaga (entre El Menzah 9 , El Manar 1 et 2) et puis en direction d’el Menzah 9, Ennasr, Jardins d’El Menzah 1 et 2 et el-Mnihla, explique-t-il.

Il porte sur la réalisation d’une route de 2,6 km de long, en deux fois deux voies outre quatre ponts au niveau des croisements.

Trois ponts ont été réalisés et vont entrer en exploitation, et un échangeur sera construit entre la X 2 et la X 20 au niveau de la fin du projet.

Le premier pont est de 216 mètres de long, au niveau du croisement Malaga, il vise à faciliter le trafic routier en provenance de la route X, vers El Menzah 9, El Manar 1 et 2 ou en direction d’el-Mnihla et Ennasr

Le deuxième pont est de 70 mètres de long , reliant la route X a jardins d’El Menzah 1 et Jardins 2 et El Menzah 9.

Le troisième est un passage sous-terrain de 70 mètres de long, facilitant la circulation routière, pour les habitants d’el Mnihla, Jardins d’el menzah 1, 2 et El Menzah 9.

Ce projet est partie intégrante du programme de modernisation routière financé par le budget de l’Etat et la banque européenne d’Investissement (BEI). Il revêt une dimension environnementale dans la mesure ou sur les 350 mille m3 de déblais, 150 mille m3 ont été utilisés sur place, ce qui a permis d’améliorer la qualité du sol, a-t-il souligné en substance.

Ce faisant, l’aménagement paysager est en cours.

