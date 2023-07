Tunisie/ Algérie : Le projet de loi régissant l’extradition des criminels approuvé en commission

La commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration a approuvé le projet de loi organique, portant approbation de l’extradition des criminels entre la Tunisie et l’Algérie, et le rapport y afférent.

La commission a auditionné hier, mercredi 26 juillet, les représentants du ministère de la Justice au sujet de ce texte, ayant expliqué que cette convention vise à être en phase avec le développement et la digitalisation, face à la complexité de certains crimes.

La principale nouveauté apportée par cette convention est d’introduire des modes de correspondance à distance, en leur conférant un caractère procédural, tout en introduisant de nouvelles procédures au sujet des crimes terroristes, et ceux liés à la récupération de l’argent spolié à l’étranger.

Dans leur réponse aux interrogations des députés, les représentants du ministère de la justice ont indiqué que le problème pour les crimes politiques, réside dans l’absence d’une définition précise et, communément admise, là-dessus dans le droit international ; ce qui ouvre la voie aux criminels d’adapter leurs crimes, en leur conférant un caractère politique. Le but étant de bénéficier de la suspension des procédures, sous la couverture des droits de l’homme et des garanties liées à la liberté d’opinion et de pensée. D’où les mesures et les conditions bien déterminées prévues par la convention en la matière.

