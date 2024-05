Le SNJT appelle Ã  un rassemblement de soutien pour Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Le SNJT appelle à un rassemblement de soutien pour Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appelle tous les journalistes et les défenseurs de la liberté d’expression à participer à une manifestation prévue demain, mercredi 22 mai 2024, devant le Tribunal de première instance de Tunis à partir de 10 heures. Cette mobilisation coïncide avec le procès des journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais devant la huitième chambre du tribunal.

Selon un communiqué du SNJT, cette manifestation vise à soutenir toutes les victimes du décret 54 et des arrestations arbitraires, ainsi qu’à exiger la libération immédiate de Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, emprisonnés depuis le 15 mai 2024 et jugés en vertu de ce décret.

Le SNJT souligne dans le même communiqué que « ce décret est devenu un outil de répression contre les journalistes et les citoyens, malgré les appels répétés à cesser son application et les initiatives législatives proposées pour le modifier ».

