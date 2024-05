Le SNJT lance la campagne « J’assume » en soutien aux journalistes emprisonnés

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a lancé, dimanche 26 mai 2024, une campagne intitulée “J’assume” pour soutenir les journalistes emprisonnés en vertu du décret 54.

Portant les slogans “J’assume : le journalisme n’est pas un crime” et “J’assume : l’opinion n’est pas un crime”, cette campagne vise particulièrement à soutenir Mourad Zeghidi, Borhen Bsaies, Sonia Dahmani, Chadha Haj Mbarek et Mohamed Boughalleb. Le syndicat appelle à l’abrogation du décret 54, qu’il qualifie d’outil de répression et de condamnation des journalistes, rappelant que la profession est déjà régie par le décret-loi 115 relatif aux médias.

Gnetnews