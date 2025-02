Le SNJT se rÃ©jouit de la libÃ©ration de Mohamed Boughalleb

Le SNJT se réjouit de la libération de Mohamed Boughalleb

Le 20 février 2025, la chambre criminelle n°44 du tribunal de première instance de Tunis a prononcé la libération du journaliste Mohamed Boughalleb, après 11 mois de privation de liberté. Il était poursuivi en vertu de l’article 24 du décret 54 relatif à la lutte contre les crimes liés aux systèmes d’information et de communication.

Suite à cette décision, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens a exprimé ses félicitations à la famille de Mohamed Boughalleb ainsi qu’à l’ensemble de la profession. L’organisation a également tenu à remercier les membres du comité de défense pour leur travail acharné dans cette bataille pour la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Dans un communiqué, le syndicat a dénoncé une nouvelle fois le décret 54, qu’il considère comme un outil de répression contre les journalistes et les voix dissidentes. Cette libération, selon le syndicat, constitue une contre-attaque contre un texte qui, selon lui, est utilisé pour persécuter les journalistes.

Le syndicat a également appelé le président du parlement à cesser de manipuler la loi et de bloquer la révision du décret 54, incitant à accélérer les discussions sur cette réforme indispensable. Il a, en outre, réclamé la libération de tous les autres journalistes et médias incarcérés, insistant sur le fait que leur place est auprès de leurs familles et dans les rédactions où ils travaillent.

Gnetnews