Le SNJT solidaire avec les avocats et condamne les atteintes Ã  la libertÃ© de la presse

Le SNJT solidaire avec les avocats et condamne les atteintes à la liberté de la presse

Dans un communiqué paru ce dimanche le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a fait part de ses préoccupation sur ce qu’ils considèrent comme une atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d’expression et à l’indépendance des organes et des organisations médiatiques.

Cet appel fait suite à l’intrusion dans la Maison de l’Avocat, dans la nuit du samedi 11 mai, par des agents de sécurité masqués. Cette intrusion a été suivie de l’arrestation de l’avocate et commentatrice médiatique Sonia Dahmani, à la suite d’un mandat d’amener émis par un juge d’instruction. Les motifs de cette arrestation sont liés à des déclarations télévisées émises par Mme Dahmani.

Le SNJT indique également que le caméraman du média France 24, Hamdi Tlili, a également été arrêté lors de cet incident alors qu’il documentait l’intrusion. « Ses équipements de travail ont été endommagés, mais il a été libéré après l’intervention du SNJT auprès des autorités compétentes », lit-on dans le même communiqué.

En outre, le SNJT dénonce également le maintien en détention des journalistes Borhen Bsaïes et Mourad Zghidi, suite à leur audition par la brigade de lutte contre la criminalité d’El Gorjani.

Face à ces événements, SNJT exprime son indignation et son opposition ferme à ces actes qui « portent atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ». Il condamne fermement l’intrusion dans la Maison de l’Avocat, ainsi que les violences exercées contre Hamdi Tlili et rejette également la détention arbitraire des journalistes Borhen Bsaïes et Mourad Zghidi, ainsi que l’ingérence du pouvoir judiciaire dans le contenu médiatique.

Le SNJT annonce qu’elle convoquera une réunion élargie de son Bureau exécutif pour prendre les mesures nécessaires afin de faire face à cette crise et de défendre les droits et libertés des journalistes en Tunisie.

