L’Ecole polytechnique de Tunisie se distingue après l’accréditation de son cursus par l’organisme américain ABET

A l’occasion de l’accréditation officielle des programmes de l’Ecole polytechnique de Tunisie (EPT), relevant de l’université de Carthage, par l’organisme américain, ABET, pour une durée de six ans, à compter du 26 juin, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique présente, ce mardi 05 septembre, ses vœux à l’université de Carthage, à la directrice de l’Ecole, au cadre pédagogique et administratif, et à l’ensemble du corps enseignant et des étudiants.

Le ministère leur présente ses « remerciements pour cette distinction, qui contribuera au rayonnement du dispositif de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde ».



L’EPT avait annoncé le 01er septembre, que son cursus ingénieur était, désormais, officiellement accrédité par l’organisme américain ABET, pour une durée de six ans.

L’EPT est ainsi la première école d’ingénieurs publique en Tunisie, ayant obtenu cette accréditation, avait-elle ajouté par la voix de sa directrice.

L’ABET est un organisme américain qui propose des accréditations aux cursus des collèges et universités, dans les disciplines des sciences, technologies, d’ingénierie et de mathématiques.

Gnetnews