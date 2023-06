L’Ã©conomie tunisienne avance mieux que prÃ©vu et la situation n’est pas aussi dramatique qu’on ne le craignait (DG du FMI)

L’économie tunisienne avance mieux que prévu et la situation n’est pas aussi dramatique qu’on ne le craignait (DG du FMI)

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré, ce vendredi, que l’économie tunisienne avance mieux que prévu, à la faveur du tourisme qui semble s’en remettre.

Lors d’un point de presse au Luxembourg, la DG du FMI a déclaré que « la Tunisie est, aujourd’hui, dans une situation meilleure, étant donné que le tourisme s’est remis, et la pression n’est pas aussi dramatique, qu’on le craignait ».

Citée par l’agence de presse italienne, Nova, Kristalina Georgieva a ajouté : « « Nous travaillons, d’une manière étroite, avec les autorités tunisiennes depuis une certaine période, et nous avons réalisé une avancée considérable, en matière d’accord autour du programme ».

Elle a évoqué «l’engagement fort de l’Europe en faveur du soutien de la Tunisie, conformément aux traditions, et nous en sommes reconnaissants ».

Elle a salué cette voie anticipative adoptée par les dirigeants européens pour appuyer le pays, signalant qu’ »il y a une entente entre les deux parties (FMI/ Europe), selon laquelle, il serait formidable de mettre en œuvre les réformes rendant l’économie plus forte, et les perspectives plus radieuses pour le peuple ».

S’agissant des principales composantes des réformes attendues, la Directrice du FMI a supposé qu’ »il n’y ait pas de désaccords là-dessus, mais nous avons, encore, un travail à mener, sur des détails autour de la manière de mettre en œuvre de telles réformes.

« Le FMI tend à une économie dynamique et juste, où les pauvres ne paieront pas le prix, contre un appui dont bénéficient les riches. Je suis sûr que nous allons parvenir à un accord sur la manière de le faire », a-t-elle assuré.

Le gouvernement Bouden serait en train de plancher sur un programme alternatif à soumettre au FMI, après que le président de la république a opposé une fin de non-recevoir aux injonctions posées par l’institution financière de Bretton Woods, s’agissant notamment de la levée des subventions sur les produits de base et les hydrocarbures.

Tout programme devra émaner de la volonté du peuple et préserver la paix civile, a affirmé, à maintes reprises, le chef de l’Etat sur un ton ferme.

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau Cadre de partenariat-pays (CPF) avec la Tunisie, d’une durée de cinq ans, avec une enveloppe annuelle d’environ 400 à 500 millions de dollars…

Gnetnews