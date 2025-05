Lecture vs réseaux sociaux : Les Tunisiens passent 12 fois plus de temps sur Facebook que sur les livres

Les Tunisiens consacrent en moyenne 61 heures par mois à Facebook, contre seulement 5 heures et 16 minutes à la lecture d’un livre, révèle un sondage d’Emrhod Consulting, présenté ce vendredi 23 mai 2025 par son représentant, Fathi Ben Abdallah, dans l’émission Ahla Sbeh.

Réalisée entre le 29 avril et le 6 mai auprès d’un échantillon représentatif de 950 personnes âgées de 18 ans et plus, l’enquête dresse un constat alarmant sur les habitudes culturelles à l’ère du numérique.

Parmi les résultats notables :

11 % des personnes interrogées déclarent avoir acheté un seul livre au cours des 12 derniers mois ;

22 % ont lu un seul ouvrage sur la même période ;

17 % ont lu un livre en ligne ;

16 % ont écouté un livre audio.

Fathi Ben Abdallah attribue cette baisse de la lecture à plusieurs facteurs : le stress quotidien, l’emprise croissante des technologies, le coût élevé des livres et la concurrence d’autres postes de dépense.

En comparaison, les réseaux sociaux monopolisent l’attention :

61 heures par mois sur Facebook ;

54 heures sur TikTok ;

47 heures sur Instagram ;

39 heures sur YouTube ;

27 heures sur X (ex-Twitter).

Gnetnews