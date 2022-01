L’Egypte prend rendez-vous avec le Maroc ! Le Mali Ã©liminÃ©

L’Egypte prend rendez-vous avec le Maroc ! Le Mali éliminé

La sélection égyptienne a obtenu son billet pour les quarts de finale de la CAN après avoir éliminé la Côté d’Ivoire au terme de la séance des tirs au but (5/4). C’est le Mancunien, Eric Baillt qui a raté le seul pénalty de cette épreuve. Finalistes en 2017 et détenteurs du record de sacres dans la compétition (7), les Égyptiens affronteront le Maroc dimanche (17 heures) pour tenter de rejoindre le dernier carré.

En fin de soirée, la Guinée Equatoriale affrontera le Sénégal après avoir éliminé le Mali au terme de la séance des tirs au but (7/6)

