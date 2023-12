Les enfants représentent un tiers de la population tunisienne (Rapport)

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a annoncé, ce mercredi 27 décembre, que la Tunisie compte 3,7 millions d’enfants à la date de 2022, soit le 1/3 de la population tunisienne.

Le rapport national sur la situation de l’enfance en Tunisie de l’année 2022, dont les résultats ont été présentés ce jour même sous la présidence de la ministre, a révélé que le taux de scolarisation a atteint 99.6 %, et celui de l’enseignement préscolaire est estimé 50 %.

Le même rapport montre une hausse de la contribution du secteur public aux jardins d’enfants, passant de 6 % à

7.5 %.

Ledit rapport s’est appuyé, pour la première fois à l’échelle nationale, sur une nouvelle approche pour appréhender la situation de l’enfance en Tunisie, à travers l’approche des enfants en milieu rural. Ce choix confirme la détermination de l’Etat tunisien à faire valoir le principe d’égalité des chances entre les enfants, de combler le gap entre les milieux rural et urbain, et de consacrer le principe de discrimination positive, au profit des régions prioritaires.

Le rapport révèle une préservation relative des traditions de l’allaitement maternel, un taux qui s’élève à 16,3 % en milieu rural, contre 12,1 % en milieu urbain. La couverture vaccinale reste dans des proportions élevées variant entre 95 % et 100 %, selon le type de vaccin pour les enfants âgés de 12 et 23 mois ; 24 et 35 mois.

Gnetnews