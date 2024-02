Les mesures à prendre pour la poursuite du projet d’aménagement du Stade d’El Menzah au centre d’une séance de travail interministérielle

Une séance de travail conjointe s’est tenue, ce lundi 26 février 2024, au siège du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, consacrée au suivi des mesures qui seront prises au sujet de la poursuite des travaux du projet d’aménagement du stade olympique d’EL Menzah, conformément aux dispositions en vigueur.

Cette réunion s’est tenue sous la coprésidence de Sarra Zaafrani Zenzeri, et de Kamel Deguiche, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat et ministre de la Jeunesse et du Sport, en présence des cadres des deux départements.

