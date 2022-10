Comment reconnaÃ®tre et traiter un pervers narcissique? Le point avec le psychothÃ©rapeute Anas Laouini

Comment reconnaître et traiter un pervers narcissique? Le point avec le psychothérapeute Anas Laouini

Ce n’est plus un mot étrange ou une pathologie inconnue. La perversion narcissique est un phénomène de plus en plus décrit. De nombreuses victimes témoignent sur les plateaux télévisés, sur les groupes d’entraides ou encore dans des ouvrages…

Que ce soit au travail, dans le couple et même dans la famille, les pervers narcissiques se cachent dans les moindres recoins à coup de manipulation, d’humiliation allant jusqu’à la violence physique.

Si aujourd’hui on parle plutôt d’emprise ou de relation toxique, il n’en est pas moins que du narcissisme, terme issue de la légende de la mythologie grecque qui a voulu que Narcisse tombe amoureux de son propre reflet apparu dans l’eau…

En Tunisie, de nombreuses victimes témoignent de ce phénomène de plus en plus répandu. Pour en savoir plus sur cette pathologie nous nous sommes adressés au psychothérapeute et sexologue clinicien Anas Laouini.

Nous avons tous une part de narcissisme

Grandiloquence, quête d’adulation et manque d’attention envers les autres… Peut-être avez-vous déjà croisé au cours de votre existence ces personnes qui se considèrent comme étant les meilleures, les plus belles, les plus intelligentes, les plus…

Elles sont ce qu’on appelle les pervers narcissiques. Il existe dix types de personnalités pathologiques, dont les personnes narcissiques. Le qualification de pervers est plus familière car c’est une pathologie qui a beaucoup fait parlé d’elle depuis une vingtaine d’années.

Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux on parle d’une personnalité narcissique.

D’après Anas Laouini, les narcissiques ont des rigidités dans des traits de personnalité spécifiques. Mais il faut savoir que chacun d’ente nous à une part de narcissisme… pour autant, chez les personnes diagnostiquées, ce phénomène est exacerbé. « Quand le narcissisme domine sa pensée, le narcissique va se comporter comme tel. Il dispose d’une perception de sa personne qui est fausse et son attitude dans la société va se construire sur cette perception erronée », explique l’expert.

Le pervers narcissique se voit comme quelqu’un d’exceptionnel. Il se voit meilleur que les autres, et ce, dans tous les domaines: beauté, travail, santé, attitude, vie amoureuse,etc…

« On peut se voir exceptionnel à condition de voir que les autres sont aussi exceptionnels », affirme le Dr Laouini. Se posent ici les limites du narcissisme dit naturel.

L’autre fausse croyance du pervers narcissique consiste à penser qu’il mérite la meilleure place et les meilleures choses. Cette pathologie est d’ailleurs un des traits de personnalité des dictateurs car ils ne pensent pas que quelqu’un d’autre puisse être à la hauteur de ce poste.

Le narcissique pense également que tout le monde doit être à son service. Anas Laouini souligne que ces personnes qui souffrent de ce phénomène profitent des gens autour de lui pour satisfaire ses désirs et ses envies, persuadé que cela doit se passer de la sorte.

Sur la plan émotionnel, il fait preuve d’un grand manque d’empathie. Par exemple si le matin il se lève et qu’il ne trouve pas son petit déjeuner, pour lui c’est une catastrophe. Il va alors dire « comment cela se fait que personne n’ait pensé à me préparer mon petit-déjeuner », pensant que tout lui est du, s’appuyant encore et toujours sur sa vision erronée de lui même. « Personne ne doit aller dormir tant que lui est réveillé par exemple. Et surtout personne ne doit lui demander de service, pour lui c’est inconcevable », ajoute le psychothérapeute. Assujettis à une sensibilité importante, la personne réagit de façon excessive si quelque chose ne lui convient pas.

Mettre son entourage à son service est pour lui un comportement tout à fait normal, n’ayant aucune raison de se justifier puisqu’il pense qu’il est le meilleur et que donc il mérite cela. Ainsi, le principe de mérite se pose comme étant une des base de la perversion narcissique.

Dans le cadre d’une vie familiale et conjugale le ou la narcissique exploite autant son conjoint que ses propres enfants, n’hésitant pas à les humilier en leur rappelant que quand il avait leur âge il se comportait autrement et mieux qu’eux. « A l’inverse quand il parle de ses enfants à d’autres personnes il aura tendance à dire que ses enfants sont meilleurs que les enfants des autres », nous dit Laouini.

Le narcissique utilisera aussi la manipulation pour arriver à ses fins. Il parvient toujours à tourner les choses en sa faveur et a faire culpabiliser l’autre. Son discours peut varier, et n’hésite pas à mentir. « Quand il est démasqué et rejeté par son conjoint, ou son collègue ou un membre de sa famille, il aura tendance à utiliser des techniques de manipulation pour faire revenir ces personnes. Il utilise la pitié en se mettant même à pleurer par exemple poussant l’autre à le pardonner ». Mais malheureusement, une fois arrivé à son objectif, le narcissisme reprendra le dessus.

Les origines

Si le facteur génétique à un rôle chez les personnes narcissiques, le cheminement dans lequel cette personne a grandit et a été élevée n’en demeure pas moins un facteur de développement de cette pathologie. « Si on lui a mis dans la tête depuis sa plus tendre enfance qu’il est exceptionnel et unique, qu’on lui a toujours satisfait ses moindres envies et souhaits, il est sur que cette personne sera disposée à devenir narcissique. Il y a aussi le phénomène de la surprotection des parents. Dès qu’il lui arrive la moindre égratignure il sera chouchouté plus qu’il ne le doit », indique l’expert.

Dans beaucoup de cas le pervers narcissique a grandit sans aucune empathie pour ses parents, considérant que leur seul rôle est d’être à son service, sans aucune valeur sentimentale à leur égard. Ainsi, l’enfant grandit avec la croyance qu’il est exceptionnel et celle-ci se greffe à sa pensée comme étant une pensée archaïque et juste puisqu’elle est arrivée dans son enfance. Il se retrouve à l’âge adulte confronté à de nombreuses difficultés avec la société, se confrontant souvent à rejet de celle-ci.

Le narcissique se compare constamment

« C’est un phénomène qui est de plus en plus présent en Tunisie. Je le vois dans les consultation que je donne en tant que sexologue, lors des thérapies de couple. J’ai eu un cas où les deux partenaires avaient le même niveau d’études et le même poste d’ingénieur. Le narcissique n’arrêtait pas de se comparer à sa conjointe, lui disant qu’il est meilleure qu’elle, qu’il y a des tâches qu’elle est incapable de faire contrairement à lui. Quand il y a des opportunités d’évolution, il ne voudra pas qu’elle prenne ce poste mais que lui le mérite plus qu’elle… Et de surcroit il considère clairement qu’en plus d’avoir une activité professionnelle, elle doit jouer pleinement son rôle de serviteur au service de son mari à la maison », décrit Laouini.

Un homme narcissique se montre généralement très fier de lui-même, et ne cesse de parler de ses exploits ou de ses réussites. A l’inverse, il ne supporte aucune critique et apparaît arrogant. Son ambition est débordante, et il apprécie la compétition, qui lui permet de montrer ses capacités soi-disant supérieures aux autres.

Violence physique, verbale et économique

Selon la culture et l’environnement dans lequel il a évolué le narcissique peut également avoir des comportement physiques violents, comme la violence conjugale. Mais dans la plupart des cas c’est surtout la violence verbale qui domine. Le narcissique fait mal avec ses mots.

Il peut également pratiquer ce qu’on appelle une violence économique en s’accaparant l’argent de son conjoint ou de ses proches en général, pensant toujours que tout lui est du. « J’ai eu un cas dans un couple où l’époux, narcissique a demandé à sa femme de contracter un crédit afin de construire une maison sachant qu’ils avaient établit un contrat de mariage avec séparation des biens communs. Une fois la maison construite et terminée il a décidé de la quitter sans explication. La maison étant à son nom, elle lui revenait et sa femme a du payer le crédit seule », nous dévoile le psychothérapeute.

L’argent joue un rôle très important dans la vie du narcissique. Concernant les dépenses, il dépensera uniquement pour lui même et pas les autres, comme son épouse ou ses enfants. Il s’achètera toujours les meilleurs vêtements, la meilleure nourriture, sans penser un seul instant à prendre ses responsabilités envers les membres de son foyer ou simplement pour leur faire plaisir.

Le narcissisme est dominant plus chez les hommes que chez les femmes. Alors que les histrioniques, qui utilisent leur apparence physique et adoptent des comportements de séduction et de provocation inappropriés pour attirer l’attention des autres, est une pathologie a dominance féminine. « Il est important de faire la différence entre ces deux troubles », précise le Dr Laouini.

Traitement

Anas Laouini prévit qu’il n’est pas facile de diagnostiquer un pervers narcissique. Il faut savoir également qu’ils ne sont pas nombreux à venir traiter cette pathologie car il faut beaucoup de volonté. Vu qu’ils considèrent qu’ils sont les meilleurs, il sera difficile pour eux d’accepter qu’ils ont un problème. « Dans les consultations il y a d’autres formes de troubles comportementaux qui consultent comme l’obsessionnel, l’histrionique, le dépendant, le phobique…mais les personnes narcissiques sont rares. Il est très difficile pour leur entourage de les convaincre ».

Ainsi, il est essentiel que la personne narcissique ait une volonté de guérir. Il faut que le pas vers la thérapie émane de sa propre personne.

La thérapie consiste en une thérapie cogitivo-comportmentale. « On donne au patient des conduites à tenir. On lui demande d’augmenter son empathie envers les autres, de dépenser pour sa famille autant que pour lui, de partager les tâches relative à la vie familiale (faire les courses, tâches domestiques, satisfaire soi-même ses envies, etc) », explique le spécialiste.

« Cela prend beaucoup de temps de guérir cette pathologie… Au minimum il faut un an de thérapie et cela peut aller jusque 5 ans. Il faut aussi être conscient que le narcissique ne peut pas forcément guérir, même après des années de traitement. Nous ne donnons aucune garantie », conclue-t-il.

Wissal Ayadi