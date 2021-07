Les plages du Grand-Tunis ne seront pas interdites dâ€™accÃ¨s ce week-end (Gouverneur)

Les plages du Grand-Tunis ne seront pas interdites d’accès ce week-end (Gouverneur)

Le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, a déclaré ce mercredi 07 juillet, que la fréquentation des plages n’est pas interdite ce week-end, dans le Grand-Tunis.

Revenant dans un entretien téléphonique avec Mosaïque, sur les décisions prises hier mardi au terme de la réunion des quatre gouverneurs du Grand-Tunis, il a expliqué que la proposition initiale de décréter un confinement général, le week-end à Tunis a été révisée, pour devenir une interdiction de la circulation de véhicules dans les 04 gouvernorats (Tunis, Ariana, Ben Arous et la Manouba) les samedi et dimanche.

La réunion de la veille a pris des mesures complémentaires, avec le maintien des dispositions prises le 30 juin portant notamment sur l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 5h, a-t-il indiqué.

Le but est de sensibiliser les citoyens, et d’éviter les scènes qu’on a vues le week-end dernier, avec l’afflux des estivants vers les plages, et les rassemblements au même endroit, chose qui donnera lieu surement à la hausse des cas positifs, et à l’apparition des foyers de contamination, a-t-il souligné.

Bouallègue a reconnu qu’aujourd’hui, il n’est plus question « de décisions idéales, mais de mesures qui permettent de réduire autant que faire se peut les rassemblements, la hausse des contaminations, et les pressions sur les hôpitaux ».

Le gouverneur de Tunis a déploré une situation extrêmement difficile. « La 4ème vague est plus importante et plus dangereuse que les 1ère 2ème et 3ème vagues ; et ses conséquences seront très graves », a-t-il averti.

Gnetnews