Les prÃ©noms des nouveaux-nÃ©s les plus populaires en Tunisie

Les prénoms des nouveaux-nés les plus populaires en Tunisie

Les prénoms Youssef et Mariem restent les plus populaires parmi les prénoms attribués aux garçons et filles nouveau-nés en 2022. Chez les garçons, le prénom Sajed fait son entrée en dixième position dans la liste des dix premiers prénoms attribués, à la place de Amen-Allah.

Chez les filles, les prénoms Jouri et Eline remplacent Zeineb et Israa, respectivement en huitième et dixième position, selon une étude de l’INS dont les résultats ont été publiés récemment.

Au niveau régional, si le prénom Youssef est le plus répandu dans toute la moitié nord de la Tunisie, à l’exception des gouvernorats de Siliana et Beja où les prénoms Yaakoub et Yahia lui sont préférés, le prénom Mohamed reste le plus attribué dans les gouvernorats du Sud (Tozeur, Kébili, Gabes, Médenine et Tataouine).

Du coté des filles nouveau-nées, le prénom Mariem se classe en première position dans la plupart des gouvernorats, à l’exception de ceux de Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Siliana et le Grand Tunis où Rayhane lui est préféré, ainsi qu’à Jendouba où Mayar est le prénom féminin le plus attribué en 2022.