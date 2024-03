Les projets du complexe d’el-Aqba, et de l’Oued Gouifla de la RN3 au centre d’une séance de travail au ministère de l’Equipement

Une séance de travail conjointe sous la coprésidence de Sarra Zaafrani Zenzeri, et Fatma Thabet Chiboub, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie s’est tenue hier, mercredi 13 Mars 2024, autour de l’état d’avancement des projets conjoints confrontés à certains problèmes, en accélérant leur cadence de réalisation.

Les solutions possibles pour le parachèvement du projet du complexe technique Tunis – el-Aqba ont été étudiées.

La réunion a, également, porté sur les mesures devant être prises au sujet de la situation d’Oued Gouifla sur la route nationale n’o 3, dans le gouvernorat de Tozeur, et la poursuite de l’écoulement de l’eau en provenance des laveries du phosphate, ayant impacté la sécurité de l’ouvrage technique sur la route nationale en question.

La tenue de séances conjointes ont été convenues, pour accélérer la cadence de parachèvement du projet du complexe technique Tunis – el-Aqba, et parvenir à une solution définitive en vue d’arrêter l’écoulement des eaux en provenance des laveries du phosphate, et procéder à une expertise approfondie du pont, pour délimiter les dégâts, et examiner la méthode d’intervention soit par voie de maintenance ou de reconstruction d’un nouveau pont sur cette route.

Gnetnews