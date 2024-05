Les propriÃ©taires de crÃ¨ches et jardins d’enfants demande une amÃ©lioration de leur cadre juridique

Les propriétaires de crèches et jardins d’enfants demande une amélioration de leur cadre juridique

Une rencontre débat, organisée par le Groupement professionnel des crèches et jardins d’enfants relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), s’est tenue mercredi à Tunis. Les participants ont unanimement souligné la nécessité de réviser et de développer le cadre juridique régissant le travail des institutions privées pour l’enfance afin de l’adapter aux nouvelles exigences et d’assurer une qualité de services optimale tout en garantissant un climat d’affaires sûr et durable.

Nabila Miladi, présidente du groupement professionnel, a mis en évidence la nécessité de revoir 11 articles du cahier des charges, certains devant être clarifiés pour éviter toute ambiguïté. Elle a appelé à une réouverture du débat sur ces articles, soulignant les anomalies relevées malgré la participation du groupement à la rédaction du nouveau cahier des charges.

Slim Rekik, expert en droit du travail et gestion des ressources humaines, a insisté sur la nécessité de revoir la convention collective sectorielle pour les jardins d’enfants et les crèches. Il a relevé des lacunes dans les modifications antérieures, principalement axées sur l’aspect financier, négligeant d’autres aspects essentiels liés à la gestion du travail.

Hosn El Oujoud Ben Mustapha, vice-présidente de la CONECT, a souligné l’importance d’augmenter le nombre d’institutions privées, notamment dans les régions intérieures, afin d’assurer une meilleure qualité de services pour les enfants à travers le pays. Elle a évoqué les efforts de la CONECT pour adapter le cadre législatif aux besoins du secteur et promouvoir la formation du personnel éducatif.

Les représentants des crèches et jardins d’enfants ont également abordé plusieurs problématiques, notamment les charges imposées par l’État et les dépenses nécessaires pour garantir un environnement sécurisé et de qualité aux enfants. Ils ont déploré l’interdiction d’installer des caméras de surveillance dans les établissements, malgré leur importance pour la protection des enfants et la prévention des infractions.

