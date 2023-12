« Les Tunisiens ont tourné le dos au projet politique de Kaïs Saïed » (Néjib Chebbi)

Les dirigeants du Front de Salut national ont déclaré ce lundi 25 décembre que le faible taux de participation à l’élection locale dans son premier tour, hier dimanche, annoncé par l’instance supérieure indépendante pour les élections, a prouvé l’échec du projet du président de la république, Kaïs Saïed, et la désaffection des Tunisiens.

« Les Tunisiens ont tourné le dos au projet politique de Kaïs Saïed », a affirmé le chef de file de cette coalition qui s’inscrit dans une opposition frontale au pouvoir en place.

Lors d’une conférence de presse, à laquelle ont participé Abdellatif Mekkui, Secrétaire Général du parti Travail et réalisation, et Riadh Chaïbi, dirigeant du mouvement Ennahdha, chebbi a indiqué que « le taux de participation annoncé hier, soit 11,66 % montre que les Tunisiens ont tourné le dos au projet présidentiel pour la 4ème fois consécutive, soit pendant le référendum autour de la constitution, les législatives, dans leur 1er et second tour, ainsi que lors du scrutin local de la veille ».

Chebbi a affirmé que sa coalition « met en doute la véracité des résultats du scrutin » ; « sans détenir les données qui l’attestent, nous considérons que le taux de 11,66 % est gonflé et amplifié et ne reflète pas la réalité », a-t-il souligné.

Il a considéré « la représentativité du Conseil national des régions et districts, comme étant fragile et ne représente pas la volonté du peuple ».

« Le président de la république n’en a cure du nombre de participants, ce qui l’importe est l’instauration d’institutions de façade soumises à ses ordres », a-t-il indiqué.

Chebbi a dénoncé « l’incarcération des opposants, blogueurs, journalistes, ainsi que des hommes d’affaires dans des conditions douteuses sans que l’on distingue le vrai, du faux ».

« Le but étant de les extorquer et de boucher des trous dans le budget de l’Etat, chose ayant créé une défiance dans le pays, et ayant paralysé l’investissement », a-t-il critiqué.

L’opposant a pointé « un échec cinglant en matière de gestion des affaires de l’Etat ».

Ahmed Néjib Chebbi a réitéré l’appel pour « un dialogue national, en s’accordant autour des réformes politiques et économiques à entreprendre, ainsi que pour la formation d’un gouvernement de salut conduisant le pays vers des législatives et une présidentielle, pour renouveler ce qu’il a qualifié de « légalité constitutionnelle ».

Gnetnews