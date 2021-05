Les Tunisiens plutÃ´t favorables Ã  la vaccination anti-Covid, hormis quelques rÃ©ticences (Reportage)

Les Tunisiens plutôt favorables à la vaccination anti-Covid, hormis quelques réticences (Reportage)

La campagne de vaccination continue d’avancer en Tunisie… Mais trop lentement… En effet, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, seuls 765.751 tunisiens ont été, jusque-là, vaccinés contre le Covid-19, dont 253.641ont reçu la deuxième dose.

Une situation bien inférieure à celle des pays de la région comme la Maroc où les pays du Golfe, mais aussi et surtout bien loin des objectifs que s‘étaient fixés les autorités, qui misaient sur la vaccination de 3 millions de personnes d’ici le mois de juin et 50% de la population d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement ne cesse de faire des rappels à la population pour s’inscrire sur la plateforme EVAX. Hichem Mechichi a évoqué la possibilité d’élargir les tranches d’âge d’ici quelques semaines. Nous sommes allés à la rencontre de Tunisiens sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis afin de leur demander leur avis sur la campagne de vaccination et s’ils ont eux-mêmes été vaccinés.

La plupart des citoyens que nous avons croisés, souhaitent vivement se faire vacciner. Pour eux, il s’agit non seulement d’un moyen de se protéger, mais aussi de protéger leurs entourages et familles d’une potentielle contamination par le virus.

Un passant âgé d’une cinquantaine d’années, nous a dévoilés qu’il s’est inscrit lui et sa femme, dans la plateforme EVAX, et attendent actuellement leur tour pour se faire vacciner. « Entretemps, ma grande sœur a été appelée pour recevoir sa première dose, quant à mon gendre ainsi que mon beau père, ils sont déjà vaccinés », nous confie-t-il.

« Je conseille d’ailleurs tous les Tunisiens de s’inscrire davantage dans cette plateforme « EVAX », pour qu’on puisse réaliser une immunité collective et reprendre notre rythme de vie habituel », indique-t-il, lassé des restrictions qui durent depuis l’année dernière.

Sachant que la campagne de vaccination en Tunisie, a touché jusqu’à maintenant seulement les personnes prioritaires, et celles âgées de plus de 65 ans, nous avons demandé à un jeune homme d’une vingtaine d’années, si l’attente ne sera pas longue pour lui, pour qu’il puisse enfin se faire vacciner.

Sa réponse était étonnante, car malgré « la lenteur » de la campagne de vaccination en Tunisie, et son démarrage tardif, ce jeune homme garde toujours espoir, et attend son tour impatiemment.

Concernant la réticence envers le vaccin Atrazeneca, dont l’utilisation a démarré vendredi dernier en Tunisie, ce passant a rappelé que « le monde entier est en train de s’immuniser contre ce fléau grâce aux vaccins, et qu’il est temps que les Tunisiens s’y mettent aussi, et cessent de penser aux théories du complot qui disent que les effets indésirables sont fréquents, et que nous sommes aussi des cobayes pour les grandes industries pharmaceutiques ». Ce jeune étudiant a aussi appelé les citoyens à être plus responsables, pour qu’on puisse surmonter cette crise sanitaire.

Un autre passant d’une soixantaine d’années, nous a indiqué qu’il a déjà été contaminé par le virus en janvier 2021, mais sa plus grande peur est de se voir injecter l’Astrazeneca.

« Il existe des personnes ayant signalé des cas de thrombose et de décès, lors d’une injection par ce produit. C’est pour ça, que j’ai demandé l’avis de mon médecin pour voir si ma santé sera apte à résister aux effets indésirables… », souligne notre interlocuteur.

En effet, cet avis est partagé par un autre couple, qui a choisi de boycotter la campagne de vaccination. « Les rumeurs qui circulent sur quelques vaccins ne rassurent pas », a commenté le mari. « Pour ma part, je souffre d’hypertension, et l’Astrazeneca comme il est capable de provoquer une coagulation du sang, pourrait me causer de sérieux problèmes de santé. Ma femme, qui s’est fait opérer 3 fois suite à une maladie cardiaque, a encore la santé fragile et nous avons peur de subir un jour les effets indésirables de ces médicaments », nous dit-il inquiet.

Ceci n’est pas le cas pour tout le monde. Une autre femme âgée de 70 ans qui était accompagnée de sa petite fille, a assuré avoir reçu ses deux doses, sans pour autant souffrir d’éventuelles séquelles de l’injection.

Contente du déroulement de sa vaccination dans les meilleures conditions, elle recommande aux Tunisiens de ne pas rater l’occasion de se protéger, tout en gardant le même engagement dans l’application obligatoire des gestes barrières, le port du masque et la distanciation sociale.

« Le vaccin seul, ne sera pas suffisant pour remporter notre combat contre le Coronavirus. Il faudra persévérer et maintenir les nouvelles habitudes restrictives afin d’augmenter nos chances à se sauver de la pandémie du Covid-19 avec les moindres dégâts », conclut-elle avec une note positive.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi