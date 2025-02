L’ex prÃ©sident de la FTF, condamnÃ© Ã  quatre ans de prison

L’ex président de la FTF, condamné à quatre ans de prison

L’ex président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary, a été condamné ce jeudi à quatre ans de prison pour corruption par un tribunal de Tunis, a annoncé son avocat Me Kamel Ben Khelil à l’AFP. Ce dernier a ajouté qu’il ferait appel.

Wadie Jary, qui présidait la fédération sans discontinuer depuis 2012, avait été placé en détention provisoire en octobre 2023. En cause, une « plainte judiciaire déposée par le ministère concernant l’illégalité d’un contrat conclu entre la Fédération et un directeur technique », avait indiqué à l’époque un porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports.

L’ex-président de la FTF a dû faire face ces dernières années à de multiples allégations de matches truqués, d’irrégularités financières et de blanchiment d’argent, qu’il a démenties. Des médias tunisiens ont également fait état de conflits entre Jary et le ministère des Sports.