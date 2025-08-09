Ligue 1-J01 : Le CA et la JSK s’imposent ! L’ES Tunis en échec

09-08-2025

Les quatre premiers matchs de la saison 2025/2026 de la Ligue 1 Professionnelle viennent de se terminer. Championne en titre, l’Espérance Sportive de Tunis n’a obtenu que le point du match nul au terme de son déplacement chez l’AS Gabes. Les Sang et or, sous un soleil de plomb ont fait (0/0) contre un adversaire coriace en défense. 

A Rades, le Club Africain a assuré. Face au néo promu de l’AS Marsa, les Clubistes l’ont emporté (1/0). C’est Sadok Mahmoud qui a marqué à un quart d’heure de la fin du match. La JS Kairouan s’est imposée par le même score face à l’As Soliman alors que l’ES Metlaoui et le CA Bizertin se sont quittés sur le score de parité (0/0).

Cette première journée sera complétée ce dimanche.

Fil d'actualités

Ligue 1-J01 : La JSO surprend l’ESS ! L’ES Zarzis passe

10-08-2025

Angleterre : Palace s’offre le Community Shield contre Liverpo

10-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante du CS Sfaxien face à l’ES Z

10-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante du Stade Tunisien contre l’U

10-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J01 : La JSO surprend l’ESS ! L’ES Zarzis passe à Sfax

10-08-2025

Angleterre : Palace s’offre le Community Shield contre Liverpool

10-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante du CS Sfaxien face à l’ES Zarzis

10-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante du Stade Tunisien contre l’USMo

10-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025