Ligue 1-J01 : Le CA et la JSK s’imposent ! L’ES Tunis en échec

Les quatre premiers matchs de la saison 2025/2026 de la Ligue 1 Professionnelle viennent de se terminer. Championne en titre, l’Espérance Sportive de Tunis n’a obtenu que le point du match nul au terme de son déplacement chez l’AS Gabes. Les Sang et or, sous un soleil de plomb ont fait (0/0) contre un adversaire coriace en défense.

A Rades, le Club Africain a assuré. Face au néo promu de l’AS Marsa, les Clubistes l’ont emporté (1/0). C’est Sadok Mahmoud qui a marqué à un quart d’heure de la fin du match. La JS Kairouan s’est imposée par le même score face à l’As Soliman alors que l’ES Metlaoui et le CA Bizertin se sont quittés sur le score de parité (0/0).

Cette première journée sera complétée ce dimanche.