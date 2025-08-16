Ligue 1-J02 : Chaouat porte le CA à Sousse

Le Club Africain est allé s’imposer sur la pelouse de l’Etoile du Sahel grâce à un but décisif de Firas Chawat à la 57èmee minute.

Ce succès permet aux clubistes de totaliser 6 points après deux journées, s’installant solidement en tête du championnat. L’Etoile du Sahel, de son côté, reste à 0 point et devra rapidement redresser la barre après ce début de saison compliqué.

Voci tous les résultats des matchs de samedi

Etoile Sportive du Sahel 0-1 Club Africain (CA : Firas Chawat 57 mn)

Stade Tunisien 1-0 JS Kairouanaise (ST : Hosni Guezmir 20 mn)

Club Athlétique Bizertin 1-1 Club Sportif Sfaxien (CAB : Farouk Bougatfa 40 mn / CSS : Willy Onana 90+2 mn)

Espérance de Zarzis 1-0 JS Omrane (ESZ : Moomen Rahmani 14 mn)