Ligue 1-J02 : Formation rentrante du Club Africain face à l’ES Sahel

Le Club Africain se déplace ce samedi à Sousse pour y affronter l’Etoile Sportive du Sahel. Après la victoire en match d’ouverture face à l’AS Marsa, les Rouges et blancs voudraient confirmer et surtout mettre fin à une série noire de 20 matchs consécutifs sans victoires face à l’ESS. Voici la formation rentrante choisie par Benzarti.

Ghaith Yefreni, Ghaith Zaalouni, Hamza Ben Abda, Ali Youssef, Houssem Ben Ali, Moataz Zemzemi, Ghaith Seghaier, Bilel Ait Malek, Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui, Firas Chawat.