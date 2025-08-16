Ligue 1-J02 : Formation rentrante du CS Sfaxien face au CA Bizertin

16-08-2025

Le Club Sportif Sfaxien se déplace à Bizerte à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Battus au Mhiri la semaine dernière par l’ES Zarzis, les Noirs et blancs sont dans l’obligation de réagir. Pour ce faire, Mohammed Kouki a opté pour la formation suivante :

Aymen Dahmene, Chaouki Ben Khedher, Hichem Baccar, Rayane Derbali, Ali Maaloul, Mohamed Salah Mehadhebi, Mohamed Trabelsi, Firas Sakkouhi, Youssef Becha, Travis Mutyaba, Omar Ben Ali.

 

Fil d'actualités

ES Tunis : Kouceila Boualia a dit oui !

16-08-2025

La Liga : Le Barça est prêt, Yamal aussi

16-08-2025

Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe

16-08-2025

CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

16-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

ES Tunis : Kouceila Boualia a dit oui !

16-08-2025

La Liga : Le Barça est prêt, Yamal aussi

16-08-2025

Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe

16-08-2025

CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

16-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025