Ligue 1-J02 : Formation rentrante du CS Sfaxien face au CA Bizertin

Le Club Sportif Sfaxien se déplace à Bizerte à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Battus au Mhiri la semaine dernière par l’ES Zarzis, les Noirs et blancs sont dans l’obligation de réagir. Pour ce faire, Mohammed Kouki a opté pour la formation suivante :

Aymen Dahmene, Chaouki Ben Khedher, Hichem Baccar, Rayane Derbali, Ali Maaloul, Mohamed Salah Mehadhebi, Mohamed Trabelsi, Firas Sakkouhi, Youssef Becha, Travis Mutyaba, Omar Ben Ali.