Ligue 1-J02 : Le classement après les matchs de vendredi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la deuxième journée disputés ce vendredi :

1- ES Métlaoui 4pts (2j)

2- JS Omrane 3pts (1j)

3- Espérance de Zarzis 3pts (1j)

4- Club Africain 3pts (1j)

5- JS Kairouanaise 3pts (1j)

6- US Ben Guerdane 3pts (2j)

7- AS Marsa 3pts (2j)

8- US Monastirienne 2pts (2j)

9- Espérance de Tunis 2pts (2j)

10- AS Gabés 2pts (2j)

11- Stade Tunisien 1pts (1j)

12- CA Bizertin 1pts (1j)

13- Olympique de Béja 1pts (2j)

14- Club Sportif Sfaxien 0pts (1j)

15- Etoile du Sahel 0pts (1j)

16- AS Soliman 0pts (2j)