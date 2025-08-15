Ligue 1-J02 : Le classement après les matchs de vendredi
15-08-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la deuxième journée disputés ce vendredi :
1- ES Métlaoui 4pts (2j)
2- JS Omrane 3pts (1j)
3- Espérance de Zarzis 3pts (1j)
4- Club Africain 3pts (1j)
5- JS Kairouanaise 3pts (1j)
6- US Ben Guerdane 3pts (2j)
7- AS Marsa 3pts (2j)
8- US Monastirienne 2pts (2j)
9- Espérance de Tunis 2pts (2j)
10- AS Gabés 2pts (2j)
11- Stade Tunisien 1pts (1j)
12- CA Bizertin 1pts (1j)
13- Olympique de Béja 1pts (2j)
14- Club Sportif Sfaxien 0pts (1j)
15- Etoile du Sahel 0pts (1j)
16- AS Soliman 0pts (2j)