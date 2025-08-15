Ligue 1-J02 : L’Espérance encore en panne !

15-08-2025

Après le nul concédé en déplacement face à l’AS Gabes, l’Espérance Sportive de Tunis devait s’imposer à l’occasion de la deuxième journée du championnat à Rades face à l’US Monastir.

Les Sang et or ont encore perdu des points. Kone a donné l’avantage mais l’USMo a égalisé à 20 minutes de la fin. Scire final (1/1).

Voici tous les résultats de vendredi 

Espérance de Tunis 1-1 US Monastirienne (EST : Abderamane Konaté 20 mn / USMo : Youssef Abdelli 68 mn)
AS Marsa 1-0 US Ben Guerdane (ASM : Ahmed Hadhri 78 mn)
AS Soliman 0-1 ES Métlaoui (ESM : Ahmed Ouled Bahia 72 mn)
Olympique de Béja 0-0 AS Gabés

