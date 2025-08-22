Ligue 1-J03 : Le CA chute à Rades ! Le CSS sombre, la JSO enchaîne

Le match de la 3ème journée de la Ligue 1 tunisienne qui a opposé le Club Africain à l’Espérance Sportive de Zarzis, qui s’est déroulé aujourd’hui au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès, s’est soldé par une victoire de l’ES Zarzis sur le score de 2 buts à 1.

Cette victoire permet à l’Espérance Sportive de Zarzis de s’emparer seule de la tête du classement avec 9 points après trois journées, tandis que le Club Africain se retrouve à 6 points.

Voici tous les autres résultats :

US Monastirienne 2-0 Olympique de Béja (USMo : Aymen Harzi (P) 27 mn, Youssef Abdelli 69 mn)

ES Métlaoui 2-1 Club Sportif Sfaxien (ESM : Ahmed Ouled Bahi 31 et 72 mn / CSS : Iyed Belwafi 10 mn)

AS Gabés 2-1 AS Marsa (ASG : Hakim Tka 2 mn, Aziz Sokrafi 65 mn / ASM : Othmane Karoui (P) 51 mn)

JS Omrane 1-0 Club Athlétique Bizertin (JSO : Mustapha Souissi 54 mn)